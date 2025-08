Foto Ore calde di mercato: il ds Manna incollato al telefono

Sono ore calde in casa Napoli per quanto riguarda il mercato in uscita e in entrata. Oggi potrebbe uno degli ultimi allenamenti di Giovanni Simeone, l'attaccante argentino si allena ancora in gruppo ma nelle prossime ore potrebbe lasciare il ritiro di Castel di Sangro per trasferirsi al Torino.

Sul fronte entrate sono sempre più vicini due colpi dalla Liga spagnola: il terzino destro del Siviglia Juanlu Sanchez e l'esterno sinistro difensivo del Girona Miguel Gutierrez. Il ds azzurro Giovanni Manna è attivissimo e durante la seduta mattutina cammina a bordo campo con il telefono incollato all'orecchio. Di seguito lo scatto dai nostri inviati in Abruzzo.