Raddoppio immediato del Brest: ancora Ajorque, stavolta di testa

All 33' raddoppio del Brest con Ajorque! É ancora Lees-Melou a comandare in campo, discesa perfetta sul lato destro, cross potentissimo che Ajorque sfiora di testa e batte ancora Milinkovic-Savic! 2-0 per il Brest.

