Foto Riecco gli scozzesi: con la Casertana primi minuti per McTominay (accolto da ovazione) e Gilmour

Riecco gli scozzesi: McTominay e Gilmour in campo contro la Casertana. Rientri importanti nel test amichevole con la Casertana in casa Napoli: per la prima volta in questa pre-season, Scott McTominay e Billy Gilmour hanno messo minuti nelle gambe. Il centrocampista ex Manchester United è subentrato al minuto 64, accolto da una vera ovazione da parte dei tifosi,

Esordio stagionale in amichevole anche per Billy Gilmour, che sembra aver messo alle spalle i fastidi che lo avevano tenuto fuori dai primi tre test stagionali. Un ritorno atteso che arricchisce le opzioni di Conte in mediana, in attesa di capire quale sarà il sesto uomo che andrà a rinforzare il reparto (il favorito resta Miretti della Juventus).