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Napoli-Carrarese 2-0: i gol e gli highlights della seconda amichevole

Napoli-Carrarese 2-0: i gol e gli highlights della seconda amichevoleTuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:45Ritiro Napoli
di Antonio Noto
Sintesi di Napoli-Carrarese: i gol di Hojlund e Giovane.

Il Napoli supera la Carrarese per 2-0 nella seconda amichevole del ritiro di Dimaro-Folgarida. Al campo di Carciato, la squadra di Massimiliano Allegri trova il successo grazie alle reti di Rasmus Hojlund e Giovane, offrendo segnali positivi in vista dell'inizio della nuova stagione.

Il video con gol e sintesi della partita

Nel filmato sono raccolti i momenti più importanti del match disputato alla SKI.IT Arena di Carciato. Di seguito il filmato prodotto dalla SSCNapoli con le reti di Hojlund e Giovane.