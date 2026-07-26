Video
Napoli-Carrarese 2-0: i gol e gli highlights della seconda amichevole
TuttoNapoli.net
Sintesi di Napoli-Carrarese: i gol di Hojlund e Giovane.
Il Napoli supera la Carrarese per 2-0 nella seconda amichevole del ritiro di Dimaro-Folgarida. Al campo di Carciato, la squadra di Massimiliano Allegri trova il successo grazie alle reti di Rasmus Hojlund e Giovane, offrendo segnali positivi in vista dell'inizio della nuova stagione.
Il video con gol e sintesi della partita
Nel filmato sono raccolti i momenti più importanti del match disputato alla SKI.IT Arena di Carciato. Di seguito il filmato prodotto dalla SSCNapoli con le reti di Hojlund e Giovane.
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Ritiro Napoli
Copertina LiveIl borsino del calciomercato: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti di Antonio Gaito
Le più lette
4 ADL: "Ripartiamo da Allegri e dal 4-3-3! Dimaro? La moglie trentina vorrebbe metterci le corna..."
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Allegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
Redazione Tutto Napoli.netRadio Tutto Napoli da Dimaro, il palinsesto di oggi: allenamenti in video dalle 10.30!
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com