Foto Simone è ancora a Castel di Sangro: il Cholito corre in gruppo

E' iniziata da pochi minuti la seduta mattutina nell'ottavo giorno di ritiro del Castel di Sangro. Lavoro atletico per i campioni d'Italia, che sono impegnati in faticose ripetute. Partecipa all'allenamento col resto del gruppo anche Giovanni Simeone, che in queste ultime ore è molto vicino al trasferimento al Torino.

Prima di iniziare la seduta l'argentino ha avuto un breve colloquio col ds azzurro Giovanni Manna nei pressi della panchina. Di seguito le immagini raccolte dai nostri inviati in Abruzzo.