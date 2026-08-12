Altro che 45mln, Lazio-Frattesi si può chiudere ad un terzo: le ultime sull’affare

Altro che 45mln, Lazio-Frattesi si può chiudere ad un terzo: le ultime sull’affareTuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:10Serie A
di Arturo Minervini
La Lazio è vicina a raggiungere un accordo con l’Inter per Davide Frattesi, dopo la nuova offerta presentata questa mattina.

La Lazio è vicina a raggiungere un accordo con l’Inter per Davide Frattesi, dopo la nuova offerta presentata questa mattina. L'annuncio arriva dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che ha scritto questo post su X.

Lazio-Frattesi: affare spedito

"La proposta ha ora un valore complessivo di 15 milioni di euro, tra il costo del prestito e la clausola per il riscatto, destinata a diventare obbligatoria. Il dettaglio chiave da definire riguarda adesso le condizioni che faranno scattare l’obbligo di riscatto" si legge.