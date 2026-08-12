Solito Lens, prende in giro la Lazio per Ivanovic: accadde già per Danso-Napoli
Il Lens torna a far parlare di sé anche sui social, rispolverando quella vena ironica già mostrata tre anni fa nei confronti del Napoli. Questa volta nel mirino del club francese è finita la Lazio, beffata sul mercato nella corsa a Franjo Ivanovic. L'attaccante croato classe 2003, di proprietà del Benfica, sembrava infatti molto vicino al trasferimento in biancoceleste. Lazio e Benfica avevano lavorato a lungo sull'operazione, arrivando anche a trovare un'intesa sulla formula del trasferimento, ma la volontà del calciatore ha cambiato completamente lo scenario. Ivanovic ha preferito il Lens, scegliendo la Ligue 1 e soprattutto la possibilità di disputare la prossima Champions League.
Il precedente Denso-Napoli
Nel video pubblicato sui social ai tempi del rinnovo, era l’estate 2023, si sentiva la musica della tarantella napoletana (con riferimento agli interessi di mercato), le immagini di pizza e spaghetti, cibi tipicamente napoletani, e alcuni pseudo-messaggi che gli avrebbe inviato un "Cortigiano del sud Italia", con in conclusione lo Stivale che raffigurava l'Italia che finisce a scalciare e una scritta. "Non andrà dagli italiani", si leggeva.
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP6 📺— Racing Club de Lens (@RCLens) August 12, 2026
Lorsque Daniel Moreira guide la nouvelle recrue en Italie 🇮🇹, tous les chemins mènent forcément... à Lens. 📍
𝙵𝚁𝙰𝙽𝙹𝙾 𝙸𝚅𝙰𝙽𝙾𝚅𝙸𝙲 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/w0T8wqSM9k
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