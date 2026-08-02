Ufficiale Alajbegovic è della Juventus: contratto fino al 2031, i dettagli dell'operazione

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La Juventus ufficializza Alajbegovic: acquistato dal Bayer Leverkusen per 30 milioni più bonus.

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto di Kerim Alajbegovic. Il talentuoso esterno bosniaco classe 2007 arriva a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen e ha firmato un contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 30 giugno 2031. Dopo le visite mediche e la firma, è arrivato anche il comunicato del club che sancisce il trasferimento di uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Il comunicato della Juventus e le cifre dell'affare

La Juventus ha annunciato l'operazione con una nota ufficiale: "La Juventus rende noto di aver raggiunto l'accordo con il Bayer Leverkusen per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Kerim Alajbegović. Il talento classe 2007 ha sottoscritto un contratto che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2031".

Il club bianconero ha inoltre reso noti i dettagli economici dell'affare: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di 30 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".