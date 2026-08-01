Como, altro colpo in arrivo? Obiettivo Kean ed i viola hanno fatto il prezzo

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Calciomercato Fiorentina, possibile partenza illustre: Kean è nel mirino del Como

Il Como continua a spingere per arrivare a Moise Kean. Secondo quanto raccolto dai colleghi di Tuttomercatoweb, tra lunedì e martedì è previsto un incontro con la Fiorentina per cercare di trovare l'intesa. L'attaccante della Viola e della Nazionale è uno dei profili maggiormente graditi a Cesc Fabregas, che vuole aggiungere un centravanti di spessore al reparto offensivo dei lariani in vista della storica partecipazione alla Champions League.

La Fiorentina apre alla cessione di Kean

La posizione del club viola è chiara: Moise Kean non è incedibile, ma potrà lasciare Firenze solo a fronte di una proposta compresa tra i 40 e i 45 milioni di euro. Il Como è già a conoscenza delle richieste economiche della Fiorentina e sta valutando la sostenibilità dell'affare, con l'obiettivo di accelerare e provare a chiudere l'operazione nel più breve tempo possibile. Resta da definire anche la questione relativa all'ingaggio: l'attaccante percepisce attualmente circa 5 milioni di euro a stagione, cifra che il club guidato da Suwarso vorrebbe ridurre.

Dal tentativo per Castro alla pista Pellegrino

Prima del trasferimento di Santiago Castro alla Roma, il direttore sportivo Fabio Paratici aveva tentato di anticipare la concorrenza presentando al centravanti del Bologna una proposta economica superiore rispetto a quella poi accettata nella Capitale. Il classe 2004, tuttavia, ha preferito sposare il progetto tecnico di Gian Piero Gasperini. Per questo motivo la Fiorentina ha deciso di puntare con decisione su Mateo Pellegrino del Parma, individuato come principale alternativa nel caso in cui Kean dovesse salutare Firenze.