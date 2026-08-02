PSG all'assalto di Suzuki: offerta ufficiale al Parma, Juventus sempre più lontana

vedi letture

Il PSG presenta un'offerta ufficiale per Suzuki: Juventus defilata per gli elevati costi dell'operazione.

Il futuro di Zion Suzuki potrebbe essere in Francia. Il Paris Saint-Germain ha infatti deciso di accelerare per il portiere giapponese del Parma, presentando una prima offerta ufficiale al club emiliano. A riportarlo è il giornalista Fabrizio Romano, secondo cui il PSG ha rotto gli indugi, mentre la Juventus, che nelle scorse settimane aveva seguito con attenzione il classe 2002, appare ormai defilata.

Offerta da 33 milioni, il PSG punta a chiudere

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale sui propri canali social, il Paris Saint-Germain ha messo sul tavolo un'offerta complessiva da 33 milioni di euro, bonus inclusi, per convincere il Parma a cedere Suzuki. La trattativa è entrata nel vivo e il club francese punta a chiudere l'operazione nelle prossime ore. Sul fronte Juventus, invece, i bianconeri sarebbero ormai fuori dalla corsa: i costi dell'affare sono ritenuti troppo elevati e, allo stato attuale, il club torinese non intende partecipare all'asta per il portiere giapponese.