Altro che errore, Rocchi promuove Doveri: su Ricci non era rigore

Rocchi e l'Aia difendono l'operato della squadra al lavoro su Milan-Inter (Doveri in campo, Abisso al Var e Di Bello Avar), in particolare nel caso del mani finale di Ricci, e lo faranno anche nel consueto appuntamento di “Open Var”. Lo rivela la redazione di Sportmediaset.

Queste le motivazioni:

1) Ricci sta semplicemente correndo verso la propria porta e il movimento del braccio non è chiaramente volto ad aumentare il volume del corpo per fare opposizione rispetto alla giocata di Dumfries.

2) Il centrocampista rossonero cerca di ritrarre il braccio per evitare l'impatto.

3) Il braccio non è fuori sagoma rispetto alla traiettoria del pallone (che quindi, senza il tocco, sarebbe andato a sbattere sul fianco di Ricci).