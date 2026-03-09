Lecce già in campo in vista del Napoli: pronto un rientro per Di Francesco

lunedì 9 marzo 2026, 16:10Serie A
di Fabio Tarantino

Torna subito in campo il Lecce di Eusebio Di Francesco che già inizia a preparare la sfida di sabato alle ore 18 con il Napoli. Come riporta Sky Sport, lavoro di scarico chi è sceso in campo nel match contro la Cremonese, mentre Berisha ha svolto un lavoro personalizzato. Allenamento parzialmente in gruppo per Gandelman, che si avvicina così al rientro. Assente Camarda alle prese con la fase riabilitativa dopo il problema alla spalla, a riposo invece Gaspar dopo l’infortunio al ginocchio che lo terrà ancora a lungo ai box.

