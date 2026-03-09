Inter, altro problema: nuovo infortunio per Calhanoglu, i tempi di recupero

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Inter ha aggiornato sulle condizioni di Hakan Çalhanoğlu, rimasto ieri in panchina nel derby di Milano. Il centrocampista turco, si legge, si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami su Calhanoglu hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

La sua situazione, conclude il comunicato stampa, sarà valutata nei prossimi giorni. Considerato l'approssimarsi della sosta per le nazionali - l'Inter giocherà sabato 14 marzo con l'Atalanta e domenica 22 con la Fiorentina, poi si torna in campo a Pasqua in Inter-Roma -, è realistico che Calhanoglu possa rientrare in campo solo dopo lo stop.