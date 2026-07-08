L'Atalanta batte il colpo Gaetano: l'ex azzurro preso a titolo definitivo, le cifre

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L'Atalanta ha pressoché chiuso l'acquisto di Gianluca Gaetano dal Cagliari. Nelle ultime settimane c'era stato un tira e molla, con gli isolani che chiedevano diciotto milioni complessivi mentre i nerazzurri erano fermi a dieci più bonus, ma si respirava ottimismo. Così nelle ultime ore c'è stata l'accelerata, con il club bergamasco che ha deciso di rilanciare, trovando terreno fertile e, di fatto, concludendo il primo rinforzo per Maurizio Sarri.

Le cifre di Gaetano dal Cagliari all'Atalanta

Al Cagliari andranno dodici milioni di euro più due di bonus, mentre il centrocampista guadagnerà circa 1,5 milioni di euro a stagione per cinque anni. Ovviamente l'accordo fra la società bergamasca e il giocatore non è mai stato in discussione e da qualche giorno oramai si aspettava solamente la fumata bianca. Sarà quindi una buona plusvalenza per i sardi che hanno riscattato il giocatore dal Napoli per circa sette milioni solamente qualche settimana fa, dopo la salvezza. Gaetano è stato espressamente richiesto dall'allenatore che conosce già ottimamente le sue qualità, sia tecniche che umane, avendolo potuto conoscere - senza farlo esordire - ai tempi di Napoli. Domani il centrocampista è atteso a Bergamo, anche se prima dovrà concludere le visite mediche presumibilmente a Milano per poi firmare il quinquennale che lo legherà ai nerazzurri.