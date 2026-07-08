L'Inter accoglie il suo nuovo portiere: visite mediche già svolte

L'Inter accoglie il suo nuovo portiere: visite mediche già svolteTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:10Serie A
di Pierpaolo Matrone
Provedel, che arriva alla corte di Cristian Chivu come secondo di Josep Martinez, siglerà un accordo fino al 2029 da circa 1,5 milioni di euro.

Mancano solo la firma e l'annuncio ufficiale per Ivan Provedel all'Inter. Il portiere italiano, in arrivo dalla Lazio, dopo aver svolto in mattinata la prima parte delle visite mediche di rito, nel pomeriggio come riporta Sky si è presentato al CONI per l'idoneità sportiva. Il classico iter che porterà il classe '94 alla firma sul contratto che avverrà presso la sede nerazzurra nelle prossime ore.

Provedel dalla Lazio all'Inter: tutte le cifre

Provedel, che arriva alla corte di Cristian Chivu come secondo di Josep Martinez, siglerà un accordo fino al 2029 da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Alla Lazio andranno 3 milioni di euro.