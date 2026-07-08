L'Inter accoglie il suo nuovo portiere: visite mediche già svolte
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Provedel, che arriva alla corte di Cristian Chivu come secondo di Josep Martinez, siglerà un accordo fino al 2029 da circa 1,5 milioni di euro.
Mancano solo la firma e l'annuncio ufficiale per Ivan Provedel all'Inter. Il portiere italiano, in arrivo dalla Lazio, dopo aver svolto in mattinata la prima parte delle visite mediche di rito, nel pomeriggio come riporta Sky si è presentato al CONI per l'idoneità sportiva. Il classico iter che porterà il classe '94 alla firma sul contratto che avverrà presso la sede nerazzurra nelle prossime ore.
Provedel dalla Lazio all'Inter: tutte le cifre
Provedel, che arriva alla corte di Cristian Chivu come secondo di Josep Martinez, siglerà un accordo fino al 2029 da circa 1,5 milioni di euro a stagione. Alla Lazio andranno 3 milioni di euro.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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