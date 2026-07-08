Ufficiale Colpo Fiorentina, arriva Dragusin dal Tottenham: tutti i dettagli dell’affare

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Fiorentina scatenata: è ufficiale il secondo acquisto dell’era Fabio Paratici: dopo Viery arriva Radu Dragusin dal Tottenham.

La Fiorentina targata Fabio Paratici piazza il secondo colpo ufficiale del mercato. Dopo l’arrivo di Viery dal Grêmio, il club viola rinforza ulteriormente il reparto difensivo con Radu Dragusin, già protagonista nelle scorse ore delle visite mediche svolte a Firenze. La società ha annunciato l’operazione attraverso un comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Radu Matei Dragusin dal Tottenham Hotspur. Dragusin, nato a Bucarest (Romania) il 3 febbraio 2002, in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie della Juventus, della Sampdoria e del Genoa. Il nuovo difensore viola ha collezionato quasi 100 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Premier League, Champions League, Europa League ed FA Cup, vincendo una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana con la Juventus e un’Europa League con il Tottenham. Dragusin ha inoltre indossato in 30 occasioni la maglia della Nazionale maggiore rumena, partecipando agli Europei del 2024".

Dragusin alla Fiorentina: formula del trasferimento e dettagli economici

Secondo quanto raccolto da TMW, l’operazione è stata definita sulla base di un prestito oneroso da 1,5 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 17,5 milioni al raggiungimento della 22ª presenza del difensore con la maglia viola. Nell’accordo tra Fiorentina e Tottenham è stata inoltre inserita una clausola che riconosce al club inglese il 10% sulla futura rivendita del giocatore. Dragusin diventa così un nuovo tassello della squadra costruita dalla dirigenza viola, con l’obiettivo di aumentare qualità ed esperienza nel reparto arretrato.