Ultim'ora Khalaili, l’Inter vuole chiudere: nuova offerta all’Union, la cifra

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L’Inter accelera per Anan Khalaili e presenta una nuova proposta da 23 milioni di euro più bonus all’Union Saint-Gilloise.

L’Inter continua a muoversi sul mercato e aumenta il pressing per Anan Khalaili. Il club nerazzurro - riporta Sky - ha infatti presentato una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus all’Union Saint-Gilloise per assicurarsi l’esterno classe 2004, considerato uno dei profili più interessanti in prospettiva. La società nerazzurra sta lavorando con decisione per arrivare alla definizione dell’operazione, puntando sulle qualità del giovane talento israeliano, capace di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo.

Khalaili vuole l’Inter: il giocatore spinge per il trasferimento a Milano

Oltre alla volontà dell’Inter di chiudere l’affare, anche il diretto interessato sta favorendo la trattativa. Khalaili, infatti, sarebbe intenzionato a vestire la maglia nerazzurra e sta spingendo per concretizzare il trasferimento a Milano. La nuova proposta presentata all’Union Saint-Gilloise rappresenta un ulteriore passo avanti nella trattativa, con l’Inter pronta a investire su un profilo giovane e di prospettiva per il futuro della squadra.