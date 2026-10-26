Atalanta, emergenza infortuni: Sarri in ansia anche per Bellanova

L'Atalanta è tornata al lavoro dopo il 4-4 contro il Frosinone: sette assenti per Sarri, mentre Scalvini e Sulemana si avvicinano al rientro.

Situazione da monitorare in casa Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri è tornata ad allenarsi a Zingonia dopo il pirotecnico 4-4 casalingo contro il Frosinone. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo, mentre il resto del gruppo ha svolto attivazione coordinativa, esercitazioni tecniche e sul possesso palla, prima delle partitelle finali su campo ridotto. Restano numerose, però, le assenze con cui deve fare i conti il tecnico.

Atalanta, sette assenti: domani gli esami di Bellanova

Pompei, Kolasinac, Kossounou, Kessie e Raspadori hanno svolto terapie, mentre Hien ha alternato lavoro in palestra e individuale sul campo. Segnali positivi arrivano invece da Giorgio Scalvini e Kamaldeen Sulemana, che hanno lavorato parzialmente con il gruppo e sembrano dunque avvicinarsi al rientro. Da valutare soprattutto le condizioni di Raoul Bellanova: l'esterno si è fermato durante la partita contro il Frosinone per un problema alla coscia sinistra e nella giornata di domani sarà sottoposto agli esami strumentali che chiariranno la natura dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.