Atalanta, emergenza infortuni: Sarri in ansia anche per Bellanova
Situazione da monitorare in casa Atalanta. La squadra di Maurizio Sarri è tornata ad allenarsi a Zingonia dopo il pirotecnico 4-4 casalingo contro il Frosinone. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo, mentre il resto del gruppo ha svolto attivazione coordinativa, esercitazioni tecniche e sul possesso palla, prima delle partitelle finali su campo ridotto. Restano numerose, però, le assenze con cui deve fare i conti il tecnico.
Atalanta, sette assenti: domani gli esami di Bellanova
Pompei, Kolasinac, Kossounou, Kessie e Raspadori hanno svolto terapie, mentre Hien ha alternato lavoro in palestra e individuale sul campo. Segnali positivi arrivano invece da Giorgio Scalvini e Kamaldeen Sulemana, che hanno lavorato parzialmente con il gruppo e sembrano dunque avvicinarsi al rientro. Da valutare soprattutto le condizioni di Raoul Bellanova: l'esterno si è fermato durante la partita contro il Frosinone per un problema alla coscia sinistra e nella giornata di domani sarà sottoposto agli esami strumentali che chiariranno la natura dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero.
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