Ufficiale La Roma gratifica subito la rivelazione Lulli: c'è il rinnovo di contratto

Adesso è ufficiale il prolungamento fino al 2031 con i giallorossi della Capitale per l'esterno che si sta imponendo in prima squadra.

La Roma blinda uno dei suoi talenti più brillanti dal settore giovanile, l'esterno Emanuele Lulli (19 anni). Come da previsioni, il classe 2007 ha firmato un nuovo accordo di durata quinquennale con la società della Capitale.

Il comunicato ufficiale

Questo è quanto si legge nel comunicato ufficiale della società giallorossa: "L'AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L'esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell'appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!".