Milan, altra tegola per Amorim: lesione muscolare per Loftus-Cheek

Continua l'emergenza infortuni in casa Milan: Loftus-Cheek ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra e resterà fuori almeno due settimane.

Non c'è pace per il Milan di Ruben Amorim. Dopo la trasferta contro l'Udinese, anche Ruben Loftus-Cheek si aggiunge alla lunga lista degli indisponibili rossoneri, che sale così a otto giocatori della prima squadra. Il centrocampista inglese, entrato nella ripresa al Bluenergy Stadium, aveva dovuto abbandonare il terreno di gioco all'inizio del recupero dopo aver avvertito un problema alla coscia sinistra durante uno scatto.

Loftus-Cheek fuori almeno due settimane

Gli esami strumentali effettuati oggi hanno chiarito l'entità dell'infortunio. Come riferito da MilanNews.it, Loftus-Cheek ha riportato una lesione a carico di un muscolo flessore mediale della coscia sinistra. Il centrocampista dovrà rimanere ai box per almeno due settimane, al termine delle quali sarà sottoposto a un nuovo controllo per valutare l'evoluzione del problema. Una nuova defezione pesante per Amorim, che dovrà sicuramente rinunciare all'inglese contro il Bologna e nel derby, oltre che nei successivi impegni che ricadranno all'interno del periodo di recupero.