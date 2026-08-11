Atalanta, in difesa fatta per Kristensen: accordo per 22mln più bonus

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Thomas Kristensen è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il club bergamasco ha infatti raggiunto un accordo verbale con l’Udinese per il trasferimento del difensore. L’operazione è stata impostata sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, formula che permetterà all’Atalanta di assicurarsi il giocatore a titolo definitivo al verificarsi delle condizioni previste dall’intesa. Le due società hanno definito i termini principali dell’operazione e ora si preparano a completare gli ultimi passaggi necessari per formalizzare il trasferimento. Intanto su X è arrivato l'Here We Go di Fabrizio Romano.

Kristensen-Atalanta, accordo raggiunto: 22 milioni più bonus

Dal punto di vista economico, l’accordo tra Atalanta e Udinese prevede una fee da 22 milioni di euro, alla quale potranno aggiungersi ulteriori 5 milioni di euro in bonus. Il giocatore ha già dato il proprio consenso al trasferimento e ha accettato la destinazione bergamasca. Restano quindi da completare i passaggi formali tra i due club, necessari per definire ufficialmente l’operazione e procedere con la documentazione. L’Atalanta si prepara così ad accogliere Kristensen.