Suzuki poteva andare al Napoli prima di Milinkovic-Savic, ora è fatta col Psg: le cifre

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Il Paris Saint-Germain è pronto a piazzare un colpo importante tra i pali. Il club francese ha infatti raggiunto un accordo per Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma, al termine di una trattativa ormai arrivata alle battute finali. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’intesa è stata raggiunta sulla base di circa 35 milioni di euro, bonus compresi. L’operazione è dunque vicina alla definizione e Suzuki si prepara a lasciare l’Italia. Il trasferimento, però, potrebbe non significare un addio definitivo al nostro campionato. Il portiere giapponese, infatti, potrebbe restare in Serie A anche dopo il passaggio al club parigino, visto l’interesse concreto di una delle principali società italiane.

Suzuki-Juventus, si lavora al prestito: è il preferito dei bianconeri

Come sottolineato dallo stesso Romano, una volta completato l’affare con il Parma, il Paris Saint-Germain e la Juventus avvieranno i contatti per trovare un’intesa sul prestito del portiere. Il club bianconero è infatti alla ricerca di un nuovo estremo difensore e Suzuki rappresenta una delle priorità per il ruolo. Il giapponese è considerato il profilo preferito dalla Juventus, che potrebbe quindi puntare su di lui per la prossima stagione. Restano da definire formula e condizioni dell’eventuale prestito, ma la pista è concreta e potrebbe svilupparsi rapidamente. Suzuki si avvicina così al PSG, ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A, questa volta con la maglia della Juventus.