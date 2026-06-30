Atalanta, Hien operato al tendine: i tempi di recupero
L'Atalanta dovrà fare a meno di Isak Hien nelle prossime settimane. Il difensore svedese è stato sottoposto a un intervento chirurgico dopo l'infortunio riportato al tendine della coscia sinistra. Il club nerazzurro ha comunicato l'esito dell'operazione attraverso una nota ufficiale, confermando la perfetta riuscita dell'intervento e l'immediato avvio del percorso di riabilitazione.
Il comunicato ufficiale dell'Atalanta
"Atalanta BC comunica che nella giornata di oggi, martedì 30 giugno 2026, Isak Hien è stato sottoposto a intervento chirurgico di riparazione della lesione del tendine prossimale del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L'intervento, eseguito presso l’Hospital Pihlajalinna di Turku (Finlandia) dal Professor Lasse Lempainen, specialista in chirurgia tendinea, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo".
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