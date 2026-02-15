Ufficiale

Parma-Hellas Verona, le formazioni: le scelte di Cuesta e Sammarco

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10Serie A
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Parma-Hellas Verona, match delle 15 valido per la 25ª giornata di Serie A.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
A disposizione: Rinaldi, Casentini, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Ordonez, Cremaschi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Drobnic, Mikolajewski
Allenatore: Carlos Cuesta.

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Harroui, Bradaric; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Frese, Serdar, Sarr, Akpa Akpro, Slotsager, Mosquera, Isaac, Cham
Allenatore: Paolo Sammarco