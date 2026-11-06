Atalanta, Sarri si giustifica con le assenze: "10 infortunati e 4 non al top, era dura..."

Atalanta, Sarri sconsolato dopo il pari col Kairat Almaty in Conference League: quattordici assenti tra infortunati e acciaccati

Sconsolato Maurizio Sarri, tecnico dell’Atalanta, dopo il pareggio in Conference League contro i kazaki del Kairat Almaty. Ai microfoni di Sky Sport l’allenatore ha fotografato una serata complicata, segnata dall’emergenza infortuni e da un risultato che lascia più di un rimpianto: “Potevamo sicuramente vincerla, se non avessimo preso un gol stupido”.

“La vedo dura”: l’emergenza infortuni

Il tecnico ha spiegato quanto pesi l’infermeria sul momento della squadra: “Se in un momento in cui hai fuori quattordici giocatori questa deve essere la settimana del rilancio, la vedo dura”. Come riferito da Sky Sport, Sarri ha poi precisato i numeri: “Oggi avevamo dieci infortunati e quattro giocatori per i quali le valutazioni sconsigliavano l’utilizzo per più di mezz’ora, quindi diventa difficile”. Un quadro che, a suo dire, ha limitato le scelte e inciso sull’andamento del match.

La partita e la reazione

Dopo lo svantaggio la gara si è complicata, ma i nerazzurri hanno saputo reagire. “Poi la partita si è fatta difficile”, ha ammesso Sarri, che ha comunque voluto sottolineare l’atteggiamento dei suoi: “Meno male che non abbiamo mollato, perlomeno dal punto di vista della voglia di portare a casa almeno un risultato positivo, quella c’è stata”. Un pareggio che non soddisfa, ma che racconta la volontà di un gruppo ridotto all’osso di non arrendersi.