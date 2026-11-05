Lazio, Gattuso sorride: recuperati due elementi per il Napoli
Buone notizie a metà per Gennaro Gattuso in vista della trasferta contro il Napoli. La Lazio dovrà fare a meno di Zaccagni e resta in apprensione per le condizioni di Nuno Tavares, ma il tecnico biancoceleste può sorridere per il recupero di due elementi della rosa. Come riferisce l'edizione odierna de Il Messaggero, Marusic e Rovella sono tornati ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo, mettendosi nuovamente a disposizione dell'allenatore.
Due recuperi per la Lazio, ma resta l'emergenza
Salvo sorprese, entrambi saranno inseriti nell'elenco dei convocati per la sfida del Maradona, anche se le possibilità di vederli in campo restano piuttosto ridotte. Marusic, intanto, guarda anche agli impegni internazionali: il laterale montenegrino raggiungerà la propria nazionale durante la prossima sosta, con la speranza di ritrovare minuti e continuità
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