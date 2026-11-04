Ufficiale Lazio, tegola Zaccagni! C'è lesione: salta il Napoli!

Lazio senza Zaccagni contro il Napoli: lesione alla coscia sinistra, tornano Marusic e Rovella.

Brutte notizie per la Lazio in vista della trasferta contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare alla coscia sinistra e sarà sicuramente indisponibile per la sfida contro gli azzurri. Gli esami strumentali effettuati dal numero 10 hanno evidenziato un problema più serio rispetto alla semplice contusione inizialmente ipotizzata dopo l'uscita dal campo zoppicando nella gara di domenica. Restano da chiarire l'entità precisa della lesione e i tempi di recupero, ma si teme uno stop di almeno un mese. A rischio anche la presenza dell'esterno offensivo contro il Lecce, nella partita del 21 novembre che segnerà la ripresa del campionato dopo la sosta.

Napoli-Lazio, Zaccagni out: Marusic e Rovella tornano in gruppo dopo oltre due mesi

L'assenza di Zaccagni rappresenta un problema importante per Gennaro Gattuso, che perde uno dei principali riferimenti offensivi della squadra proprio alla vigilia di un appuntamento delicato. Dall'infermeria arrivano però anche due notizie positive: Adam Marusic e Nicolò Rovella hanno completato l'intera seduta di allenamento con il gruppo, dopo diversi giorni di lavoro parziale. Entrambi hanno superato i rispettivi problemi muscolari e si preparano a tornare nell'elenco dei convocati dopo oltre due mesi di assenza. La Lazio tornerà ad allenarsi domani a Formello, con una seduta prevista in tarda mattinata per abituare la squadra alla fascia oraria della partita di domenica al Maradona.