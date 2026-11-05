Non solo Zaccagni: Gattuso rischia di perdere un altro titolarissimo per domenica
Dopo la sconfitta con il Porto, il Napoli si prepara ad affrontare la capolista del campionato di Serie A: la Lazio dell’ex Gattuso. Una sfida di peso per gli azzurri, che nel prossimo turno ritroveranno sulla panchina avversaria un volto ben noto. Proprio Gattuso, oltre a Zaccagni, potrebbe dover fare a meno anche di Nuno Tavares.
Tavares in dubbio per il Maradona
Come riportato da Il Messaggero, il difensore portoghese ha avvertito un affaticamento al flessore che gli ha impedito di prendere parte all’allenamento di ieri. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore, ma la sua presenza allo stadio Maradona resta in forte dubbio. Per la Lazio si tratterebbe di un’assenza pesante, che si aggiungerebbe a quella già prevista di Zaccagni.
Gattuso verso l’emergenza
L’allenatore biancoceleste potrebbe dunque presentarsi a Fuorigrotta con diverse defezioni, costretto a rivedere i piani per una gara contro un Napoli in cerca di riscatto. Le condizioni di Tavares saranno monitorate giorno dopo giorno, e solo a ridosso della partita si saprà se il portoghese potrà essere almeno in panchina.
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