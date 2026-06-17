Atalanta, sprint per Gaetano: in programma incontro con l'entourage

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Gaetano-Atalanta, incontro in programma: il Cagliari valuta il futuro dell’ex Napoli.

Il futuro di Gianluca Gaetano potrebbe essere lontano dal Cagliari. Il centrocampista napoletano classe 2000, nonostante la grande stima dell’allenatore Fabio Pisacane, è uno dei calciatori più richiesti della rosa rossoblù e, secondo quanto riferito da Sky Sport, in serata è previsto un incontro tra il suo entourage e l’Atalanta per capire se ci saranno i margini per avviare concretamente la trattativa.

Gaetano vuole il salto di qualità: la decisione spetta al Cagliari

Legato al Cagliari da un contratto fino al 30 giugno 2029, l’ex talento del Napoli vanta un’importante esperienza tra Serie A e Serie B, con 86 presenze e 17 gol con la Cremonese, 76 apparizioni e 9 reti in Sardegna e 31 presenze con 2 gol in maglia azzurra, oltre alla conquista di uno Scudetto. La parola finale spetterà al Cagliari, ma la volontà del giocatore sembra essere quella di compiere un ulteriore passo in avanti nella propria carriera.