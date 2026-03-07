Ufficiale

Atalanta-Udinese, le formazioni: Zaniolo dal 1' come ex, Davis sfida Scamacca

Atalanta-Udinese, le formazioni: Zaniolo dal 1' come ex, Davis sfida ScamaccaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:00Serie A
di Fabio Tarantino

Il sabato di Serie A prosegue con Atalanta-Udinese, in programma per la 28^ giornata. Da una parte i nerazzurri concentrati sul campionato, ma inevitabilmente con un occhio già all'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Sul fronte opposto i friulani, reduci dal netto 3-0 inflitto alla Fiorentina.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Hien, Kolasinac, Bellanova, Musah, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic