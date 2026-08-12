Frattesi va alla Lazio, è fatta: crollata la sua valutazione, le cifre

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La Lazio ha raggiunto un accordo verbale con l’Inter per il trasferimento di Davide Frattesi. L'annuncio sui social di Fabrizio Romano. L’intesa prevede un prestito oneroso da un milione di euro e un’opzione di acquisto fissata a 14 milioni. La formula prevede però che l’opzione possa diventare obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni. Anche con il giocatore è stata raggiunta un’intesa, un passaggio che avvicina ulteriormente il centrocampista alla maglia biancoceleste. Ora restano da completare i passaggi formali e burocratici necessari per rendere ufficiale l’operazione. Una volta concluso l’iter, la Lazio potrà procedere con l’arrivo di Frattesi e dare il via alla esperienza del giocatore nella Capitale. L’intesa rappresenta un passo decisivo verso la chiusura dell’affare.

Frattesi verso la Lazio: intesa vicina

L’Inter, dal canto suo, manterrà anche la clausola di rivendita sul calciatore, assicurandosi così una tutela economica in caso di futuro trasferimento. La soluzione consente alla Lazio di valutare Frattesi durante la stagione e, allo stesso tempo, di fissare le condizioni per un eventuale acquisto definitivo. L’accordo verbale rappresenta quindi un passaggio importante, ma non ancora conclusivo: prima dell’annuncio ufficiale sarà necessario mettere nero su bianco tutti gli aspetti dell’operazione, comprese le condizioni che farebbero scattare l’obbligo di acquisto.