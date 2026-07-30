Ultim'ora Juventus, è fatta per Alajbegović: affare da 35mln complessivi

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La Juventus piazza un importante colpo di mercato assicurandosi Kerim Alajbegović. L’accordo tra tutte le parti sarebbe stato raggiunto nella giornata odierna, con il club bianconero pronto a chiudere l’operazione con il Bayer Leverkusen sulla base di un pacchetto complessivo da 35 milioni di euro, bonus inclusi. La cifra dovrebbe essere composta da 33 milioni di parte fissa e ulteriori 2 milioni legati a bonus più difficili da raggiungere. Lo riporta Fabrizio Romano.

Alajbegović sceglie la Juventus: trovato l’accordo anche con il talento bosniaco

Il giovane talento bosniaco aveva indicato la Juventus come destinazione preferita e ora anche l’intesa con il giocatore è stata raggiunta. Alajbegović rappresenta un investimento importante per il futuro del club bianconero, che ha deciso di puntare sulle sue qualità e sul suo potenziale. Dopo l’accordo con il Bayer Leverkusen, l’operazione entra nella fase decisiva e la Juventus si prepara ad accogliere uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale.