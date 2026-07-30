Fiorentina, colpo dal Real Madrid: visite in corso per Valdepenas
Victor Valdepenas è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il difensore classe 2006, arrivato ieri a Firenze, sta sostenendo in queste ore le visite mediche prima della firma sul contratto che lo legherà al club viola. L'operazione rappresenta un investimento importante in prospettiva, con la società che punta su uno dei giovani profili più interessanti provenienti dal settore giovanile del Real Madrid.
Accordo da 8 milioni: al Real Madrid il 50% della futura rivendita
La Fiorentina ha definito l'acquisto di Valdepenas a titolo definitivo per una cifra di 8 milioni di euro. Nell'intesa tra i due club è stata inserita anche una clausola che garantirà al Real Madrid il 50% dell'eventuale futura rivendita del difensore. Completate le visite mediche e le formalità burocratiche, il giovane spagnolo firmerà il contratto che darà ufficialmente il via alla sua nuova avventura in maglia viola.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro