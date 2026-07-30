Ufficiale Roma, ecco Castro: l'annuncio del club, scelto il numero di maglia

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Roma, ufficiale l'arrivo di Santiago Castro: l'argentino vestirà la maglia numero 9

La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro, nuovo rinforzo per il reparto offensivo giallorosso. L'attaccante argentino lascia il Bologna e si trasferisce nella Capitale nell'ambito di un'operazione da 35 milioni di euro, a cui si aggiungono bonus e una clausola che garantirà al club emiliano il 10% sull'eventuale futura rivendita del giocatore. Un investimento importante con cui la società punta a rafforzare il proprio attacco.

Operazione da 35 milioni più bonus: Castro raccoglie l'eredità della numero 9

Il classe 2004 ha firmato il contratto con la Roma e indosserà la maglia numero 9 nella sua nuova avventura in giallorosso. Il club capitolino punta sulle qualità e sui margini di crescita dell'attaccante argentino, protagonista nelle ultime stagioni con il Bologna. Con il suo arrivo, la Roma aggiunge un nuovo riferimento offensivo alla rosa, affidandogli una maglia dal grande valore simbolico per la storia del club.