Roma, altro colpo di mercato: fatta per Koulierakis in difesa

vedi letture

Roma, accordo per Koulierakis: intesa raggiunta con il Wolfsburg per il difensore

La Roma è pronta ad accogliere Konstantinos Koulierakis. Il club giallorosso ha raggiunto l’accordo con il Wolfsburg per il trasferimento del difensore greco, trovando un’intesa completa su tutti i termini dell’operazione. L’accordo con il giocatore era già stato definito nella giornata di ieri, con il centrale che ha dato il proprio consenso al passaggio nella Capitale.

Koulierakis, rinforzo per la difesa: operazione da circa 15 milioni

Il trasferimento del classe 2003 dovrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. La Roma aggiunge così un giovane elemento al reparto arretrato, puntando sulle qualità e sui margini di crescita del difensore attualmente di proprietà del Wolfsburg. Dopo l’intesa raggiunta tra i club e quella già definita con il giocatore, l’operazione si avvia verso la fase conclusiva.