Lazio, prime beghe per Gattuso: litiga con Taylor e lo caccia dall'allenamento

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Alla Lazio Gennaro Gattuso ha già un problema: Kenneth Taylor. Il centrocampista viene allontanato dall'allenamento.

Clima teso in casa Lazio, con la squadra impegnata nella seduta mattutina a Formello. Secondo quanto riportato da Radio Laziale infatti è andata in scena un'accesa discussione fra il tecnico Gennaro Gattuso e il centrocampista Kenneth Taylor.

Gattuso caccia Taylor dall'allenamento

L'ex Ajax, viene spiegato, si sarebbe lamentato per un colpo subito e per un successivo richiamo da parte dell'allenatore. Fatto che non è piaciuto allo stesso Gattuso che come mostrano le immagini ha immediatamente fermato l'allenamento e urlato qualcosa al giocatore mandandolo con decisione negli spogliatoi.