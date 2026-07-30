Clamoroso Mastantuono: può arrivare in Serie A, ci pensano due club

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Mastantuono, il Real Madrid valuta il prestito: interesse anche dalla Serie A

Il futuro di Franco Mastantuono resta al centro delle valutazioni del Real Madrid, che continua a considerare l’ipotesi di un prestito per permettere al giovane talento argentino di trovare maggiore spazio e continuità. La soluzione più gradita dal club spagnolo sarebbe quella di una cessione temporanea in Europa, mentre al momento sembra meno probabile un ritorno al River Plate, società dalla quale il giocatore è stato acquistato. Lo riporta il giornalista Fabrizio Romano.

Fiorentina e Roma interessate al talento argentino

Tra le squadre che hanno manifestato interesse in Italia figurano Fiorentina e Roma, entrambe attente alla possibilità di accogliere il giovane centrocampista offensivo. La concorrenza, però, non manca: anche diversi club di Francia e Spagna avrebbero inserito Mastantuono nei propri radar. Il Real Madrid valuterà quindi la destinazione migliore per il classe 2007, con l’obiettivo di garantirgli un percorso di crescita adeguato prima di un possibile inserimento definitivo nella rosa dei Blancos.