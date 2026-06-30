Bastoni-Real Madrid, dalla Spagna: "Il difensore aspetta i Blancos, operazione in corso"

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Real Madrid, Mourinho punta Bastoni: dialogo aperto con l'Inter per il difensore italiano.

Il Real Madrid continua a pianificare il mercato estivo con l'obiettivo di consegnare a José Mourinho una rosa ancora più competitiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, le prossime operazioni in entrata saranno però strettamente legate alle cessioni, sia per motivi economici sia per liberare posti nella rosa della prima squadra. Dopo gli arrivi di Ibrahima Konaté, Marc Cucurella e Denzel Dumfries, il club blanco vuole completare il reparto arretrato con un altro difensore centrale e avrebbe individuato in Alessandro Bastoni uno dei principali obiettivi.

Bastoni aspetta il Real Madrid: dialogo aperto con l'Inter

Sempre secondo AS, i rapporti tra Real Madrid e Inter sono ottimi e il dialogo tra i due club prosegue da settimane. La società nerazzurra sarebbe consapevole dell'interesse dei madrileni e della volontà del difensore italiano di valutare una nuova esperienza. Bastoni, che nei mesi scorsi era stato accostato anche al Barcellona senza che l'operazione si concretizzasse, avrebbe ora deciso di attendere gli sviluppi della trattativa con il Real Madrid. L'infortunio di Nico Schlotterbeck avrebbe inoltre modificato gli scenari di mercato, rafforzando la candidatura del centrale dell'Inter tra le priorità individuate da Mourinho per completare la difesa in vista della nuova stagione.