Beffa Como, salta un affare che sembrava fatto e ora deve cambiare obiettivo

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Già da diversi giorni siracconta dello scenario attorno al brasiliano Kaiki, di proprietà del Cruzeiro. Sembrava chiuso, ma non è così.

Tra le squadre di Serie A che sono già più attive sul mercato occupa un posto di rilievo il Como. E non soltanto per la questione Nico Paz, perché la qualificazione ottenuta dai lariani alla prossima Champions League fa sì che la società sia chiamata a preparare con grande anticipo un'annata nella quale la rosa dovrà provare a essere competitiva ancora in campo nazionale, mentre si misura anche sul palcoscenico europeo. Il Como in particolare cerca un terzino sinistro, alla luce anche dell'addio di Alberto Moreno ufficializzato ieri, e già da diversi giorni TMW racconta dello scenario attorno al brasiliano Kaiki, di proprietà del Cruzeiro.

Como, niente Kaiki: si va su Hadjam

Rallenamento confermato adesso anche da Sky Sport: la discussione, ad oggi, è bloccata sui termini del pagamento. Occhio quindi anche alle alternative, e ce ne sarebbe una più quotata delle altre. Si tratta di Jaouen Hadjam (nell'immagine in contrasto con Frattesi), nazionale algerino attualmente impegnato ai Mondiali e di proprietà degli svizzeri del Young Boys di Berna.