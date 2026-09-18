Boccata d'ossigeno per Juric: Varela stende il Sassuolo, prima vittoria per il Monza
Il Monza batte il Sassuolo e conquista la prima vittoria in questa Serie A. La squadra di Juric parte forte e nei primi cento secondi costruisce già due occasioni nitide: Cinquegrano salva sul tiro a botta sicura di Robinson, poi Kouadio, sugli sviluppi del corner, colpisce debolmente di testa da posizione favorevole. Il Sassuolo risponde con Berardi, fermato da un grande intervento di Törnqvist dopo l'assist di Laurienté. Prima dell'intervallo anche Cutrone spreca una buona opportunità, perdendo troppo tempo prima della conclusione e consentendo ancora a Cinquegrano di intervenire.
Varela fa doppietta, il Monza resiste nel finale
La partita si sblocca nella ripresa grazie a Varela, favorito da un grave errore di Muric, che si lascia sfuggire la sua debole conclusione di testa sugli sviluppi di un corner. Poco dopo il portoghese firma anche il 2-0 trasformando il rigore conquistato da Mota Carvalho per un intervento scomposto di Sebastiano Esposito. Il Sassuolo reagisce soltanto nel finale: Adzic accorcia le distanze con uno splendido calcio di punizione, poi Bowie scheggia la traversa. Il Monza soffre fino all'ultimo ma difende il 2-1 e regala a Ivan Juric la prima, preziosissima vittoria del campionato.
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