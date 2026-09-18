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Monza-Sassuolo, le formazioni: Juric cambia portiere, out Adzic

Monza-Sassuolo, le formazioni: Juric cambia portiere, out AdzicTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:03Serie A
di Pierpaolo Matrone

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Sassuolo: nei padroni di casa spicca la presenza dal 1' di Patrick Cutrone, che parte titolare nel tridente con Robinson e Varela.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Carboni, Lucchesi, Kouadio; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela Allenatore: Juric.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.