Ufficiale
Monza-Sassuolo, le formazioni: Juric cambia portiere, out Adzic
TuttoNapoli.net
Sono state rese note le formazioni ufficiali di Monza-Sassuolo: nei padroni di casa spicca la presenza dal 1' di Patrick Cutrone, che parte titolare nel tridente con Robinson e Varela.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Carboni, Lucchesi, Kouadio; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Robinson, Cutrone; Varela Allenatore: Juric.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Bakola, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. Allenatore: Aquilani.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Serie A
Copertina Da 0 a 10: l’ammissione scioccante di Manna, il tremendo errore con Favasuli, la canottiera di Lucca e l'unica speranza di Allegri di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
20 set 2026 12:30
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
UfficialeItalia, i convocati di Mancini: prima chiamata per Vergara! Out Politano, c'è un altro azzurro
Antonio NotoLiveAllegri in conferenza: "Con Como e Inter mancata questa rabbia. Favasuli? È un cavallo giovane. Su Lang e Lucca..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveAllegri in conferenza: "Ora conta il risultato davanti alla prestazione! Rispetto per Bologna, con Arsenal subito troppo! Anguissa out, Lang disponibile"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il dato terrificante, lo scambio Haaland-Lucca, la storia di Lang e del ciuccio e Alisson alla brace
Daniele RodiaLiveAllegri in conferenza: “Arrabbiato, alla fine conta il risultato! Ma se difendiamo sempre così… ora serve vincere! Su Meret e Alisson…”
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com