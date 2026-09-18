Roma verso l’Inter, Gasperini: “La più forte da anni, poi il Napoli si è inserito saltuariamente…”

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Roma, Gasperini presenta il big match dell’Olimpico e riconosce la forza dell'Inter: “E' la squadra di riferimento per il nostro campionato”.

Roma e Inter arrivano allo scontro diretto dell’Olimpico a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di Serie A. Alla vigilia del big match, in programma domani alle 18, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, analizzando il momento della sua squadra e il confronto con i nerazzurri di Cristian Chivu. Il tecnico giallorosso ha riconosciuto la forza dell’Inter, indicandola come il principale riferimento del campionato italiano.

Gasperini: “Dobbiamo avere la serenità di riconoscere queste situazioni”

Interpellato sul gap ridotto dalla Roma nell’ultimo anno e sulle differenze attuali con l’Inter, Gasperini ha dichiarato: “No, l’Inter è la squadra di riferimento per il nostro campionato. È una squadra che sta facendo cose straordinarie in Italia e in Europa, con due finali in tempi recenti, è una squadra molto forte, è riconosciuto da tutti. Poi per le altre è un riferimento, per provare ad avvicinarsi e competere con loro, è chiaro che è un’ambizione da parte di tutti perché la loro forza è riconosciuta”.

Sulle qualità che i nerazzurri hanno mostrato finora, ha aggiunto: “Mi sembra non solo nei confronti della Roma, ma di tutte le italiane. I risultati sono eclatanti e lo dimostrano, nelle vittorie e nei punti. Bisogna avere la serenità di riconoscere queste situazioni oggettive. Dobbiamo guardare ancora a noi stessi. Personalmente sono soddisfatto di quanto stiamo facendo, stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. I numeri dicono chiaramente come l’Inter sia nettamente la squadra più forte in Italia da qualche anno. Saltuariamente poi si è inserito il Napoli. Sono poche giornate per fare bilanci ora, ma stiamo cercando di inserirci e continuare a stare in una posizione dove rispetto all’anno scorso siamo sicuramente cresciuti”.