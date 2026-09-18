Folorunsho scherza sul fantacalcio: "Da due anni vado benissimo, speriamo di portare bonus"

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Michael Folorunsho, centrocampista del Napoli in prestito con diritto di riscatto al Monza, ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo.

Prima il campo, poi un pensiero anche ai tanti fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui. Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli attualmente in prestito con diritto di riscatto al Monza, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Sassuolo, anticipo della quinta giornata di Serie A. Sulla sua collocazione tattica ha spiegato: "Come ogni anno, non sono molto sicuro di dove giocherò. Io mi metto a disposizione del mister e della squadra, poi, in qualsiasi ruolo giochi, cerco di dare il massimo".

Folorunsho: "Anche il mio migliore amico mi chiede le prestazioni"

Spazio poi al fantacalcio, con Folorunsho che ha scherzato sulle aspettative di chi lo ha acquistato all'asta: "Sono due anni che sto andando benissimo dal punto di vista del fantacalcio. Anche il mio migliore amico mi ha preso e, comunque sia, mi chiede anche lui le prestazioni". Il centrocampista ha quindi chiuso con un auspicio: "Però speriamo di ricominciare a portare bonus, per il bene mio e di tutti quanti".