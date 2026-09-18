Venezia, Busio recupera per il Napoli? L’annuncio di Stroppa in conferenza

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Venezia, Gianluca Busio è alle prese con un recupero ancora da definire: Stroppa spera di avere il centrocampista contro il Napoli.

Nei giorni scorsi Gianluca Busio è stato sottoposto ad esami strumentali dopo l'infortunio rimediato nella gara contro la Fiorentina dell'11 settembre. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione intratendinea del bicipite femorale destro. Il centrocampista del Venezia ha iniziato il percorso riabilitativo e le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del club. I tempi di recupero non sono stati fissati ufficialmente: le stime parlano di almeno sei settimane di stop, con la possibilità che il rientro possa slittare ulteriormente.

Stroppa spera nel recupero contro il Napoli

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa, intervenuto in conferenza stampa, ha lasciato aperta la possibilità di rivedere Busio in campo contro il Napoli, in programma il 17 ottobre, senza però sbilanciarsi sui tempi: "Ogni volta che dico dei tempi poi magari si porta più in là. Pensavamo fosse molto più grave, spero che contro il Napoli possa essere a disposizione. Settimana più, settimana meno". Le parole dell'allenatore confermano la volontà di attendere l'evoluzione dell'infortunio prima di stabilire una data precisa per il rientro.