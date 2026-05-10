Ufficiale Il Pisa perde due titolari per la sfida col Napoli: saranno squalificati

vedi letture

Una perdita pesante per Hiljemark in vista di una sfida già molto complicata.

Brutte notizie per il Pisadi Oscar Hiljemark durante la sfida contro la Cremonese in corso di svolgimento e valida per la 36ª giornata di Serie A. I toscani dovranno infatti fare a meno di Rosen Bozhinov, difensore diventato titolare nelle ultime tre uscite stagionali, e il centrocampista Felipe Loyola.

Due squalificati contro il Napoli

Bozhinov è stato espulso al 23’ del match dopo aver rimediato due ammonizioni, costringendo il Pisa a proseguire la gara in inferiorità numerica. L’arbitro non ha avuto dubbi nell’estrarre il secondo giallo, decisione che comporterà automaticamente la squalifica del difensore per la prossima partita contro il Napoli. Una perdita pesante per Hiljemark in vista di una sfida già molto complicata. Stessa sorte per Loyola che, però, ha rimediato un cartellino rosso diretto al 57' per un bruttissimo fallo dopo una scivolata a gamba tesa su Pezzella.