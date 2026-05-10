Napoli-Bologna, l'ultima al Maradona fu 3-0! 7ª sfida tra Conte e Italiano: i precedenti

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Il Napoli arriva inoltre da 213 minuti senza subire reti: l’ultimo gol incassato porta la firma di Toma Basic nel match perso contro la Lazio il 18 aprile 2026.

Sono 76 i precedenti ufficiali tra Napoli e Bologna disputati a Napoli, con un bilancio nettamente favorevole ai partenopei: 40 vittorie azzurre, 23 pareggi e 13 successi rossoblù. L’ultimo confronto al Maradona si è chiuso con un netto 3-0 per la squadra campana nella Serie A 2024/25, mentre l’ultima vittoria esterna del Bologna risale alla stagione 2023/24 con uno 0-2. Il Napoli arriva inoltre da 213 minuti senza subire reti: l’ultimo gol incassato porta la firma di Toma Basic nel match perso contro la Lazio il 18 aprile 2026.

Bologna in difficoltà, sfida Conte-Italiano

Il Bologna attraversa invece un momento complicato, con appena un punto raccolto nelle ultime tre gare ufficiali e l’ultima vittoria ottenuta il 12 aprile contro il Lecce. La squadra di Vincenzo Italiano resta però tra le più aggressive del campionato nei duelli individuali, seconda solo a Verona e Genoa per media stagionale. Un dato negativo riguarda invece i gol subiti nei recuperi dei secondi tempi, già sei in questa Serie A. Quella contro Antonio Conte sarà inoltre la settima sfida ufficiale tra i due allenatori: il bilancio sorride al tecnico del Napoli, avanti con tre vittorie contro una, oltre a due pareggi.