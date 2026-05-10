La Cremonese si rilancia: tre punti d'oro per la salvezza, 3-0 al Pisa ridotto in 9

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Nel secondo tempo la Cremonese prende definitivamente il controllo della partita e dilaga.

La Cremonese conquista una vittoria fondamentale nella corsa alla salvezza, imponendosi con un netto 3-0 contro il Pisa davanti ai propri tifosi. Dopo un avvio di gara piuttosto equilibrato e non particolarmente brillante per i grigiorossi, l’episodio che cambia il match arriva al 23’, quando Bozhinov viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i toscani in inferiorità numerica. La squadra allenata da Giampaolo ne approfitta poco dopo: al 31’ Jamie Vardy sblocca il risultato con una conclusione precisa di sinistro dal limite dell’area, sfruttando un pallone arrivato casualmente da un avversario.

Una ripresa senza storia

Nel secondo tempo la Cremonese prende definitivamente il controllo della partita e dilaga. Al 51’ Bonazzoli firma il raddoppio al termine di un contropiede perfetto guidato da Vandeputte, che serve all’attaccante un assist impeccabile da trasformare comodamente in rete. La situazione per il Pisa peggiora ulteriormente pochi minuti dopo, quando Loyola interviene duramente su Pezzella e viene espulso, lasciando i nerazzurri addirittura in nove uomini. Nel finale arriva anche il terzo gol: all’86’ Okereke salta un difensore dopo uno schema da calcio d’angolo e conclude con grande precisione da posizione defilata, chiudendo definitivamente l’incontro sul 3-0.