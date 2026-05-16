Bologna, Italiano sul futuro: “Tornare in Europa? Difficile entrare nelle prime 7, serve stupire…”

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L'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Atalanta per la penultima di campionato.

Come analizza questa stagione?

"Abbiamo vissuto momento esaltanti e momenti meno. Vediamo se nelle ultime partite possiamo dare continuità al risultato e alla prestazione di Napoli. L'anno scorso nel finale di stagione abbiamo aggiunto la ciliegina sulla torta, vediamo se in queste ultime due partite riusciamo a stupire. Non sono alibi: ma abbiamo il recordman di pali e traverse, infortuni che si sono conseguiti tutto l'anno. Tutto nell'insieme ti fa arrivare ad avere una posizione di classifica meno bella di quello che ti aspettavi. Purtroppo è un'annata che va analizzata in questo modo".

Pensa che il Bologna abbia la struttura per provare a tornare in Europa il prossimo anno?

"Negli ultimi anni nelle prime 6-7 della classifica si sono inserite Bologna, Atalanta e Como, ma le squadre che si giocano ogni anno quelle posizioni sono sempre le stesse. La Fiorentina la considero tra quelle nonostante la stagione anomala. Stare li non è facile, bisogna stupire, segnare con frequenza e avere continuità di risultati tra casa e trasferta. Bisogna viaggiare forte e avere un rendimento di grandissimo livello".