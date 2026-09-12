Foto Serie A, classifica aggiornata: il Napoli può accorciare su Milan, Lazio e Atalanta

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Al termine degli anticipi del venerdì e del sabato per la quarta giornata di Serie A, il Napoli vede la possibilità di accorciare di due punti su Lazio e Milan che hanno pareggiato e di agganciare l'Atalanta, uscita sconfitta contro il Cagliari. Domani gli azzurri sfideranno il Bologna al Maradona alle ore 18:00 e proveranno a guadagnare terreno in classifica.

Serie A, la classifica dopo Atalanta-Cagliari 1-2

1 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti

2 - Roma 9 punti, 10 gol fatti e 1 gol subito

3 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti

5 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

6 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti

7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti

8 - Juventus 7 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito

9 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

10 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

11 - Sassuolo 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

12 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti

13 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti

14 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 5 gol subiti

15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti

16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 4 gol subiti

17 - Parma 1 punto, 1 gol fatto e 4 gol subiti

18 - Monza 1 punto, 4 gol fatti e 8 gol subiti

19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti

20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti