Serie A, classifica aggiornata: il Napoli può accorciare su Milan, Lazio e Atalanta
Al termine degli anticipi del venerdì e del sabato per la quarta giornata di Serie A, il Napoli vede la possibilità di accorciare di due punti su Lazio e Milan che hanno pareggiato e di agganciare l'Atalanta, uscita sconfitta contro il Cagliari. Domani gli azzurri sfideranno il Bologna al Maradona alle ore 18:00 e proveranno a guadagnare terreno in classifica.
Serie A, la classifica dopo Atalanta-Cagliari 1-2
1 - Lazio 10 punti, 6 gol fatti e 3 gol subiti
2 - Roma 9 punti, 10 gol fatti e 1 gol subito
3 - Inter 9 punti, 8 gol fatti e 3 gol subiti
4 - Cagliari 9 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti
5 - Milan 8 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
6 - Como 7 punti, 7 gol fatti e 3 gol subiti
7 - Frosinone 7 punti, 7 gol fatti e 4 gol subiti
8 - Juventus 7 punti, 4 gol fatti e 1 gol subito
9 - Atalanta 6 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
10 - Udinese 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
11 - Sassuolo 4 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
12 - Napoli 3 punti, 5 gol fatti e 5 gol subiti
13 - Torino 3 punti, 4 gol fatti e 5 gol subiti
14 - Lecce 3 punti, 2 gol fatti e 5 gol subiti
15 - Fiorentina 3 punti, 5 gol fatti e 11 gol subiti
16 - Bologna 1 punto, 2 gol fatti e 4 gol subiti
17 - Parma 1 punto, 1 gol fatto e 4 gol subiti
18 - Monza 1 punto, 4 gol fatti e 8 gol subiti
19 - Genoa 1 punto, 2 gol fatti e 8 gol subiti
20 - Venezia 0 punti, 4 gol fatti e 11 gol subiti
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