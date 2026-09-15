Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Pisa: la vincente sfiderà il Napoli
È tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Pisa, derby toscano valido per il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Paolo Vanoli arriva all'appuntamento dopo la convincente vittoria ottenuta venerdì scorso a Venezia e cerca un'altra conferma davanti al proprio pubblico. In palio non c'è soltanto la qualificazione, ma anche la sfida contro il Napoli nel prossimo turno.
Fiorentina-Pisa, le formazioni ufficiali
Calcio d'inizio alle 21:00 per una sfida particolarmente attesa, con le due squadre pronte a contendersi l'accesso agli ottavi di finale. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il derby toscano.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Gnonto.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Ranieri, Jimenez, Beto, Njie, Pedro Goncalves, Viery, Fagioli.
Allenatore: Paolo Vanoli.
PISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Primasso; Zanon, Loyola, Piccinini, Leris; Ferrah, Rao; Pittarello.
A disposizione: Loria, Confente, Angori, Tramoni, Esteves, Vural, Frosali, Coppola, Correia, Moreo, Calabresi, Petagna, Denoon, Leone.
Allenatore: Paolo Bianco.
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